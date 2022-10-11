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У Зеленского прокомментировали ответ НАТО на ядерный шантаж РФ: то, что хотела Украина

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У Зеленского прокомментировали ответ НАТО на ядерный шантаж РФ: то, что хотела Украина

Фото: Associated Press

Подоляк похвалил НАТО за реакцию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал реакцию НАТО на ядерный шантаж России. Он подчеркнул, что Украина ожидала именно такого ответа Альянса.

Об этом советник ОП написал в Twitter

"Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Официальная позиция НАТО – "немедленный жесткий ответ за попытку применения ядерного оружия, в том числе на территории Украины". Совершенно конкретно, без уклонений. Именно то, что хотела услышать Украина", — написал Подоляк.

Ядерный шантаж России и ответ НАТО

Российский диктатор Владимир Путин предпринял незаконную попытку аннексии украинской территории. Он намекнул, если Украина будет сопротивляться, РФ может применить ядерное оружие. Эту же риторику распространяли официальные российские должностные лица и пропагандисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 11 октября сообщил, что страны Альянса в ближайшее время проведут учения по ядерному сдерживанию. В НАТО подчеркнули, что если РФ использует ядерное оружие, в том числе против Украины, то ответ будет мгновенным. Столтенберг добавил, что Альянс пока не видит, что Путин готовится нанести ядерный удар.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4189
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