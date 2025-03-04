У Зеленского прокомментировали возможное прекращение поставок оружия от США

В условиях неопределенности по дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США в Офисе президента заявили, что Киев готовит комплексные шаги по адаптации к ситуации.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская сторона анализирует возможные последствия и рассматривает альтернативные варианты получения вооружения.

По его словам, ситуацию необходимо рассматривать комплексно:

Во-первых, следует оценить, какие именно программы могут быть остановлены, ведь некоторые из них уже близятся к завершению. Также следует учитывать юридические процедуры помощи, утвержденной Конгрессом.

Во-вторых, важно проанализировать возможности закупки или получения аналогичного вооружения от европейских партнеров, поскольку соответствующие программы замещения уже действуют.

В-третьих, Украина имеет опыт адаптации к временному приостановлению американской военной поддержки, поэтому готова работать в условиях перемен.

"Проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках, обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами", — подытожил Подоляк.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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