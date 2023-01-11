У Зеленского прокомментировали замену Суровикина Герасимовым: "Значит реванш генералитета классического"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что смена командующего российскими войсками в Украине свидетельствует о "реванше" классического генералитета в РФ.

Об этом советник главы ОП высказался в эфире телемарафона "Единые новости" 11 января.

Отметим, что новым командующим российскими войсками в Украине вместо Сергея Суровикина назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

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"Это означает реванш генералитета классического, потому что Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которая претендовала на статус "мы – главные". Я имею в виду и Пригожин, и тот же Суровикин, и тот же Кадыров. То есть, эта группа очень мощно продвигалась к верху "пищевой цепочки", снизу вверх", – объяснил Подоляк.

По его мнению, группа Пригожина-Суровикина-Кадырова стремилась устроить уже свое окружение вокруг президента РФ Владимира Путина, чтобы управлять страной как таковой, понимая, что диктатор теряет влияние. Советник главы ОП отметил, что президент России это понимает.

Подоляк также рассказал, что Герасимов – главный автор концепции "гибридной войны". Однако под вопросом остается то, разбирается ли он в войне "горячей", стандартной.

"Он (Герасимов – ред.) стал командующим объединенной группировкой российских войск, Суровикин стал его заместителем, но мне кажется более важной составляющей, что классические генералы – они начинают оттеснять Пригожина, ФСБшников", – обратил внимание советник главы президентского офиса.

По его словам, на фоне тяжелых боев в Соледаре олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "хочет доказать, что умеет оперативно-тактически воевать".

"Они собрали все, что можно. Минобороны РФ говорит, что там "части ВДВ штурмуют город". Пригожин говорит, что кроме его личных зеков, никто не штурмует Соледар. То есть они сегодня воюют за возможность получить такую площадку, с которой будут атаковать вершины российской власти как таковой", – считает советник руководителя ОП.

Напомним, в конце декабря 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что Суровикин присоединился к Пригожину для противостояния главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Именно поэтому подразделения "Вагнера" столь фанатично пытались захватить Бахмут.

По оценкам российского оппозиционера Андрея Пионтковского, частные армии Пригожина, Кадырова и Шойгу готовятся к гражданской войне в РФ за перераспределение собственности.

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