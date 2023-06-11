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У Зеленского прокомментировали заявления России по переговорам с Украиной

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
4125
Время на прочтение
1 мин
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У Зеленского прокомментировали заявления России по переговорам с Украиной

У Зеленского прокомментировали заявления России по переговорам с Украиной / Фото: ТСН.ua

В России все чаще склоняют Украину к переговорам.

Украина не намерена садиться за стол переговоров с нынешним руководством РФ.

Соответствующее заявление сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, это убийственно для нашей страны и Европы в целом.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно — для Украины, для Европы, для международного права. Для этого вообще не существует ни "российско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских" "фундаментов", – пишет Подоляк.

Также он добавил, что Россия должна убраться с территории Украины, потеряв свою армию и репутацию.

Добавим, российский диктатор Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей во избежание продолжения войны против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
4125
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