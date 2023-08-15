У Зеленского раскрыли интересные подробности о ракетах, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупационные войска обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Подобные ракеты имеют около 30 иностранных микросхем.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. У Х-101, выпущенных в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем", — говорится в сообщении.

По его словам, "информация собирается", а официальный Киев "работает с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними". Ермак также подчеркнул, что правительства стран-партнеров Украины также работают с производителями и поставщиками микросхем.

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты", — подчеркнул Андрей Ермак.

Ночная ракетная атака

Около четырех часов воздушная тревога охватила всю Украину. Сообщалось о ракетной опасности. В некоторых городах раздавались взрывы. В частности, в Днепре, Львове, Луцке. В частности, серия взрывов произошла в Хмельницкой области. Работало ПВО.

В целом стало известно, что произошли "прилеты" во Львовской области, в Днепре, на Прикарпатье, в Смилой Черкасской области. Кроме того, в Луцке в результате ракетного удара по предприятию погибли. Жертвами атаки стали три человека.

В ВСУ сообщили, что это была масштабная ночная атака по Украине. В частности, целью были западные области. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет. оккупанты запустили – 28.

Также спикер ПС Юрий Игнат рассказал о коварной тактике РФ. По его словам, во время ночной массированной атаки ракеты, которые россияне запускали, меняли направление движения.

Также Игнат рассказал, чем и откуда РФ атаковала Украину. Так, этой ночью РФ атаковала Украину самолетами Ту-22М3 с аэродромов базирования Шайковка и Моздок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На рассвете взрывы раздавались в 6 областях! Украина пережила массированный удар! Последствия вживую

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.