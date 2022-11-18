У Зеленского раскрыли замысел массированных атак Путина: "Мы не становимся на колени"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что есть две составляющие, почему Россия массово обстреливает критическую инфраструктуру Украины. Первая – это ненависть к украинцам, вторая – вызвать новые миграционные волны.

Такое мнение Подоляк выразили в эфире телеканала "Рада" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости".

"Здесь есть две составляющие. Первое – они нас ненавидят. Это не война за территорию, бизнесы, перераспределение чего-то. Это война о ненависти. Они нас ненавидят за то, что мы – совсем другие. Мы не становимся на колени. Мы не хотим быть в лагерях, которые Россия постоянно устраивает, мы не хотим быть в Советском Союзе. Это для них раздражитель. Кроме того, они нас ненавидят, потому что мы за почти 9 месяцев войны показали, что российского величия не существует. Это маленькое, очень агрессивное государство, с большим количеством оружия, которое нужно презирать и которого не нужно бояться. Это очень большие репутационные потери для РФ", — уверен Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что никакого обмена на мир с Россией не будет, как это сделали в 2014 году.

"Вторая составляющая — они хотят, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре, вызвать панические настроения. Они же понимают, что общество не будет давить на правительство, чтобы оно пошло на ультиматумы РФ. Нет, они хотят спровоцировать еще несколько миграционных волн, чтобы люди в панике говорили: "Мы не можем здесь жить, мы должны бежать и давить на европейские правительства для того, чтобы они уже говорили: "Мы не можем уже на все это смотреть. Давайте сделаем то, что Украина, к сожалению, сделала в 2014 году, обменяем свой суверенитет на очень удивительный мир". Как мы уже понимаем, никакого обмена на мир с РФ быть не может", – добавил он.

Россия обстреливает энергетические объекты Украины

Россия совершила пять массированных атак по Украине. Российские военные хотят уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла.

Последний массированный ракетный обстрел был 15 ноября. Тогда Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. Взрывы были зафиксированы почти во всех регионах Украины. 17 ноября террористы продолжили ракетами уничтожать нашу инфраструктуру.

В правительстве предупредили, что отключения света могут участиться и стать более продолжительными, если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабной войны в украинские подстанции попало уже более тысячи российских ракет и беспилотников.

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