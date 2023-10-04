У Зеленского рассказали, чего ожидать от Путина в ближайшее время

На сегодняшний день главной задачей для российского диктатора Владимира Путина является заморозка войны в Украине.

Об этом сказал советник офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, Россия предсказуемо себя ведет так, как обычно.

"Она шантажирует, пробует доминировать, угрожать, безусловно, она блефует... Что главное для Путина на этом этапе войны. Он не хочет выходить из войны, не выиграв ее в любом случае... Сегодня, что нужно сделать для Путина главное – это заморозить войну…», – рассказал Подоляк.

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Он добавил, что глава Кремля всеми способами попытается уничтожить Украину.

"Потому что этот вопрос уже совершенно точно коррелирует с его не только дальнейшей политической карьерой, но и с физической выживаемостью, как таковым. То есть для Путина очевидно Украина есть территорию, которую нужно максимально жестоко уничтожить, показательно... Поэтому войну он заканчивать не будет...", — уверен советник Офиса президента.

Российский диктатор будет поочередно использовать абсолютно классические российские шантажные инструменты, в том числе ядерную риторику.

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"Он будет наносить удары абсолютно сознательно по объектам критической инфраструктуры, по гражданскому населению для того, чтобы оказать определенное психологическое давление не на Украину, даже, а на наших партнеров. Чтобы говорить: смотрит, у меня все-таки есть ресурс наносить такие людоенавистнические удары", — отметил он.

Еще один момент – Путин всячески пытается уменьшить поставки Украине той или иной помощи.

"Снизить интенсивность огня, остаться на оккупированной территории, "докопаться" там, еще построить оборонительные эшелоны и создать такое существенное психологическое информационное давление на глобальные сообщества", — говорится в сообщении.

Между тем , Соединенные Штаты Америки готовятся к длительному стратегическому противостоянию со страной-агрессорой РФ.

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