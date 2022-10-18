У Зеленского рассказали, что могла предложить Россия Ирану в обмен на беспилотники-убийцы

Советник главы Офиса перезидента Михаил Подоляк считает, что Россия в обмен на беспилотники могла предложить Ирану уран или ядерные технологии.

Об этом он написал в Twitter.

"РФ, безусловно, предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и контракт на баллистические ракеты. Как вы думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев? 1. Уран и другие материалы 2. Ядерные технологии 3. Региональные гарантии от РФ", – написал Подоляк.

Россия, непременно, предложила нечто принципиальное Ирану в обмен на дроны-убийцы и договор на баллистические ракеты.



Как вы думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев?



1.Уран и другие материалы

2.Ядерные технологии

3.Региональные гарантии от России — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022

Иранские дроны, которыми Россия атакует Украину

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Дронами-убийцами Россия обстреливает жилые дома в Киеве и объекты инфраструктуры на юге Украины.

В Киеве россияне обстреляли дроном жилой дом, погибли пять человек. Среди них — молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Также Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

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