У Зеленского рассказали, что могла предложить Россия Ирану в обмен на беспилотники-убийцы

Иран — соучастник массовых убийств украинцев.
Советник главы Офиса перезидента Михаил Подоляк считает, что Россия в обмен на беспилотники могла предложить Ирану уран или ядерные технологии.
Об этом он написал в Twitter.
"РФ, безусловно, предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и контракт на баллистические ракеты. Как вы думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев? 1. Уран и другие материалы 2. Ядерные технологии 3. Региональные гарантии от РФ", – написал Подоляк.
Россия, непременно, предложила нечто принципиальное Ирану в обмен на дроны-убийцы и договор на баллистические ракеты.— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022
Как вы думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев?
1.Уран и другие материалы
2.Ядерные технологии
3.Региональные гарантии от России
Иранские дроны, которыми Россия атакует Украину
Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.
Дронами-убийцами Россия обстреливает жилые дома в Киеве и объекты инфраструктуры на юге Украины.
В Киеве россияне обстреляли дроном жилой дом, погибли пять человек. Среди них — молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.
Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Также Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
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