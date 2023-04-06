У Зеленского рассказали, как должна закончиться война и что нужно сделать с Белгородской областью

В ОП считают, что в России должны смениться власти.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина должна вернуть себе все территории, которые были по состоянию на 1991 год. В Белгородской области должна быть создана демилитаризованная зона, где не будет никакой военной техники.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Подоляк отметил, что границы по состоянию на февраль 2022 больше не интересуют наше государство. Россия должна оставить все оккупированные территории, а Украина – восстановить границу по состоянию на 1991 год. Советник главы ОП добавил, что наше государство не интересуют чужие территории, однако для безопасности там должна быть создана "демилитаризованная зона".

"У нас нет никаких мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50 – 100 километров не стояло ни одной военной техники России", – отметил Подоляк.

Он также добавил, что единственной гарантией безопасности для Украины будет, если нынешние кремлевские элиты лишатся власти, а будут руководить РФ либеральные силы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что деоккупация Крыма может происходить и военным, и дипломатическим путем. При выборе пути Украина будет руководствоваться поведением России.

Также Путин пожаловался, что украинские военные "наносят вред российским", и призвал продолжать войну.

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