У Зеленского рассказали, как изменилась позиция Германии по отношению к Украине и России

В Германии больше не сомневаются в поддержке Украины.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Германия сейчас мощно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов.
Об этом он сказал в эфире телеканала Freedom.
"Германия больше не сомневается. Это государство выбрало жесткую и очень четкую позицию. Германия быстрее других избавилась от тотальной энергетической зависимости от РФ. Это страна, которая долго проталкивала позицию важности России, как сырьевого партнера Европы, сегодня там нет никакого сотрудничества с РФ. И это важно, потому что Россия хотела шантажировать мир своим сырьем. Германия передает нам военную технику, увеличивая номенклатуру. Они нам передают ЗРК Patriot, согласовали передачу БПМ Marder, дальше — будут танки и ракеты. Германия сейчас занимает четкую позицию в отношении войны, расставляя четкие акценты, говоря, кто есть кто", – объяснил Подоляк.
Передача Германией оружия для ВСУ
В январе 2023 года в федеральном правительстве Германии сообщили, что государство передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.
Также руководитель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн пообещала дальше давить на Шольца, чтобы Германия после Marder передала Украине танки Leopard.
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