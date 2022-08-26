У Зеленского рассказали, как происходит ход переговоров с РФ по освобождению защитников "Азовстали"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с Россией по освобождению из плена защитников "Азовстали" идут тяжело, потому что государство-террорист ищет для себя максимальную выгоду.

Подоляк подверг критике бездействие Красного Креста и ООН в этом вопросе. По его словам, международные организации являются не такими активными, какими они должны быть в соответствии со своими обязанностями.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию Helsingin Sanomat.

"Мы говорим и о защитниках "Азовстали", но дело продвигается тяжело, потому что Россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее ", — сказал Подоляк.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть несколько способов освобождения украинских военнопленных, в том числе "азовцев". Первый вариант – большой обмен. Второй – контрнаступление. Третий вариант – "какая-то специальная операция".

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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