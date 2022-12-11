У Зеленского рассказали, как закончить войну: "Не нужно бояться будущего"

Подоляк считает, что победа Украины обеспечит глобальную безопасность в мире.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как закончить войну России против Украины. Он подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.

Об этом он написал в Twitter.

"Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри РФ = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", — подчеркнул Подоляк .

Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить Киев "за три дня" и установить марионеточный режим. От 24 февраля Россия массированно обстреливает территорию нашего государства ракетами, стирая с лица земли города и деревни.

С 10 октября оккупанты наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь оставить украинцев без тепла и электричества накануне холодной зимы.

РФ оккупировала части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

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