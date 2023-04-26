У Зеленского рассказали, почему переговоры с Россией сейчас опасны и что окончательно добьет Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что мир с Россией сейчас опасен, потому что страна-агрессор зафиксирует свои территориальные победы и через несколько лет снова пойдет в наступление. Если контрнаступление ВСУ будет удачным, то это уничтожит Путина.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Подоляк подчеркнул, что Кремль убедил российскую элиту в том, что оккупантам удастся удержать линию фронта и "заморозить" войну. Впоследствии Россия накопит ресурсы и начнет новое наступление на территорию нашего государства.

Также переговоры России выгодны и потому, что эти оккупанты подадут как победу в "противостоянии с НАТО" и будут давить на западные элиты с требованием не давать Украине оружия.

Советник председателя ОП убежден, если контрнаступление ВСУ будет успешным, это существенно повлияет на положение диктатора Путина.

"Если они не контролируют линию разграничения, где сегодня идут боевые действия, что они не могут задержать то или иное наступление украинцев, это будет окончательная точка в политической биографии Путина. Сколько недель или месяцев останется до того, чтобы и физически он закончил существование, — это уже вопрос к элитам. Мы к этому отношению иметь не будем", — убежден Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что в таких условиях ситуация среди российских элит будет только ухудшаться и они будут пытаться как-то выйти из состояния войны с минимальными для себя потерями.

Напомним, США представили громкий проект резолюции о победе Украины.

Также российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что Владимир Путин планировал одержать легкую победу над Украиной, что помогло ему еще больше укрепить свой диктаторский режим. Он получил затяжную войну, которая угрожает России поражением и последующей катастрофой.

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