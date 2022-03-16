Похищенного оккупантами мэра Мелитополя обменяли на девятерых пленных российских срочников - ОП

Состоялся обмен пленными.
Городского голову Мелитополя Ивана Федорова удалось освободить из плена оккупантов, обменяв его на девятерых российских военных-срочников.
Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Даша Заривна в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.
"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. (…) За него Россия получила 9-х своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", – сказала спикер председателя ОП.
Напомним, ранее 16 марта заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что благодаря спецоперации из плена оккупантов освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров.
С ним уже пообщался президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что "мы своих не бросаем".
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