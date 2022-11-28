У Зеленского рассказали, покинет ли Россия Запорожскую АЭС: "Думали - придут, обстреляют и пошантажируют"

Оккупанты хотели, чтобы МАГАТЭ признало ЗАЭС "российской".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия все же покинет Запорожскую АЭС. Оккупанты планировали повторить схему с Крымом: "прийти, обстрелять и шантажировать мир", однако МАГАТЭ выступило с проукраинской позицией.
Об этом он сказал в комментарии "24 канала".
Подоляк считает, что Россия уйдет из Запорожской АЭС, поскольку МАГАТЭ заняло проукраинскую позицию. Россияне же надеялись повторить крымский сценарий — "оккупировать, обстрелять и продолжать шантажировать мир ядерным террором".
"Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало", — отметил Подоляк.
Оккупация Запорожской АЭС
Россия еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины захватила Запорожскую АЭС. Россияне регулярно обстреливают атомную станцию и издеваются над работниками.
Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС, которую они захватили и угрожают ядерным терроризмом.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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