У Зеленского рассказали, покинет ли Россия Запорожскую АЭС: "Думали - придут, обстреляют и пошантажируют"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия все же покинет Запорожскую АЭС. Оккупанты планировали повторить схему с Крымом: "прийти, обстрелять и шантажировать мир", однако МАГАТЭ выступило с проукраинской позицией.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Подоляк считает, что Россия уйдет из Запорожской АЭС, поскольку МАГАТЭ заняло проукраинскую позицию. Россияне же надеялись повторить крымский сценарий — "оккупировать, обстрелять и продолжать шантажировать мир ядерным террором".

"Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало", — отметил Подоляк.

Оккупация Запорожской АЭС

Россия еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины захватила Запорожскую АЭС. Россияне регулярно обстреливают атомную станцию и издеваются над работниками.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС, которую они захватили и угрожают ядерным терроризмом.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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