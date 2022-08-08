У Зеленского рассказали, при каких условиях Украина возобновит мирные переговоры с Россией

Мирные переговоры с Россией возможны только после стратегических поражений оккупационной армии на фронте.

Требования страны-оккупанта, которые она выдвигает сейчас, неприемлемы для Украины.

Об этом сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Figaro.

"К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она вовсю использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен лишь при условии нескольких важных тактических поражений", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что сейчас Россия не может оккупировать больше украинских территорий, поэтому бомбардирует Украину, чтобы деморализовать население и распространить панические настроения среди людей.

"Их цель – деморализовать и посеять панику среди населения, чтобы оно давило на правительство и требовало немедленного заключения мирного договора на любых условиях. Но Украина сейчас крайне мобилизована, и население понимает, что те жертвы, на которые оно сегодня идет, необходимы для победы над Россией", — объяснил Михаил Подоляк.

Также он отметил, что сейчас контактов между Украиной и Россией нет.

Напомним, у Путина открестились от "референдумов" в Запорожье и Херсонской области.

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