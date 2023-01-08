У Зеленского рассказали, возможны ли сейчас переговоры с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне не смогут захватить Киев даже если пойдут в повторное наступление. Он считает, что Украина должна провести эффективные военные операции и освободить все свои территории.

Об этом он сказал в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона.

"Киев не взяли и не возьмут. И отдадут все, что забрали сегодня. Потому что эта война сегодня перешла за точку, по которой уже нельзя договариваться. Мы вышли на точку невозврата. И мы или заберем все, и таким образом обеспечим безопасность. Мы не можем зайти в концепцию 2014 года и сказать, что может быть какое-то временное перемирие, которое позволит нам что-то делать", — объяснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что никто из власти не уехал из Украины, потому что понимал, что нашествие оккупантов наша страна выдержит.

"Почему отсюда никто никуда не уехал, потому что понимали, что мы не просто выдержим, что мы сможем, что после того, как мы выдержали первое нашествие, можно будет организовать эффективное контрнаступление. Я имею в виду не конкретную спецоперацию, а контрнаступление по всем направлениям: и дипломатическому, и внутреннему, перестроить экономику сможем, найти ответы на вопросы – а что мы будем делать, например, с социальными расходами, с большим количеством ВПЛ, но все это мы выстроили… Экономика не упала полностью, люди получают выплаты, люди хотят возвращаться в страну. Армия эффективна", — сказал Подоляк.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о начале проведения так называемой "спецоперации". Диктатор призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой". Тогда же он придумал фейк о "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские оккупанты двинулись на наше государство сразу по нескольким направлениям — северному, южному и восточному. Путин планировал "захватить Киев за три дня" и установить в Украине свой марионеточный режим. Однако Силы обороны противостоят российским террористам.

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