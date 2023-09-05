У Зеленского резко отреагировали на заявление ООН о "нехватке доказательств" геноцида в Украине

В ООН заявили, что для признания геноцида в Украине "нет достаточных доказательств".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ООН дает мастер-класс по политической беззубости и косвенному поощрению преступника.

Об этом он написал в соцсети X.

Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе о том, что ООН пока не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

Советник руководителя ОП напомнил о пытках украинцев в фильтрационных лагерях, призывах РФ к убийствам, попытках уничтожения энергетической инфраструктуры.

"Полномасштабная война на 560+ дней с сотнями стертых дотла украинских городов и сел – это строго в пределах допустимого "негеноцида". Пытки в фильтрационных лагерях с принуждением к отказу от украинской идентичности и навязывание российской идентичности тоже с любовью. "Министерство любви". Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, они не убивают людей миллионами. Если бы украинцы добровольно вышли на дорогу, опустились на колени, смиренно отдали свои головы русским солдатам, чтобы они ее отрубили, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде. Иначе – это просто правильная война, где есть немного резни, сжигания, изнасилования на этнически-государственной почве. И пусть они продолжают, да, господин Мёсе? Они имеют право, потому что ООН поощряет это, правда?", — написал Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк сделал прогноз, как выборы в США повлияют на войну в Украине.

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