У Зеленского сообщили, хватает ли бойцов на фронте, в терробороне и когда планируют доукомплектацию

В Украине хватает людей на фронте и в терробороне, однако если ВСУ и Минобороны констатируют, что ситуация изменилась, могут организовать доукомплектацию, о чем дополнительно сообщат.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"Война не закончилась. Бои – крайне интенсивные. Украинцы должны понимать, может наступить время, когда понадобится дополнительная мобилизация определенных военных специальностей. Кроме того, уже долго воюющим бойцам нужно обеспечить ротацию", – сказал Подоляк.

Бойцы, находящиеся по 8-9 месяцев на переднем крае фронта, должны получить ротацию.

Однако он добавил, что важно не нагнетать ситуацию.

"На улицах никого не будут хватать, но если человек переехал из одного города в другой, необходимо стать на учет", — предупредил советник.

Добавим, что в Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы новой волне мобилизации после Нового года.

Добавим, что армия РФ не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения. У Москвы сложно с финансированием, но у России еще есть ресурсы. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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