У Зеленского требуют от Красного Креста посетить пленных в Оленовке: на создание миссии дали три дня

Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига в этом вопросе.

В Офисе президента требуют от Международного Комитета Красного Креста посетить украинских военнопленных, которых оккупанты удерживают в печально известной колонии в Оленовке.

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Украине призвали МККК выполнить свою работу и наконец посетить украинских военнопленных в печально известной колонии в Оленовке, которую обстреливают россияне. На создание соответствующей миссии Красному Кресту дали три дня.

"Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно проходят ужасные вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать. Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Оленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку идет речь о человеческих жизнях", — написал Ермак.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина готова содействовать Красному Кресту в создании такой миссии и привлечь к работе украинских нардепов и других чиновников.

"В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места в этом вопросе. Мы вместе со своими партнерами сможем найти вариант, как сформировать экспертную группу и людей, готовых выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест", – подчеркнул Ермак.

Обстрелы колонии в Оленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

Из-за взрыва там погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Россия пыталась вину переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ. Государство-агрессор до сих пор не пропускает в Оленовку ни одну международную миссию.

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