У Зеленского уточнили заявление президента о превентивных мерах НАТО против России

Владимир Зеленский подразумевал превентивные санкции против России.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Владимир Зеленский под словами о превентивных мерах подразумевал не ядерные удары по России, а — санкции.
Об этом Никифоров написал в Facebook.
Спикер Зеленского подчеркнул, что Украина, в отличие от России, никогда не прибегала к ядерной истерии, а под словами о превентивных мерах президент имел в виду введение санкций против оккупанта.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", — подчеркнул Никифоров.
Заявления Зеленского о превентивных мерах и истерии в России
Президент Украины 6 октября во время обращения к участникам саммита Европейского политического сообщества отметил, что международное сообщество и НАТО должны были еще до 24 февраля ввести превентивные меры, чтобы исключить нападение на Украину.
В Кремле вспыхнула истерика. Спикер Путина Песков заявил, что заявления украинского президента – это якобы призывы к началу мировой войны. А спикере МИД РФ Марии Захаровой привидились "призывы к разжиганию ядерной войны".
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