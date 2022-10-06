У Зеленского уточнили заявление президента о превентивных мерах НАТО против России

Спикер президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Владимир Зеленский под словами о превентивных мерах подразумевал не ядерные удары по России, а — санкции.

Об этом Никифоров написал в Facebook.

Спикер Зеленского подчеркнул, что Украина, в отличие от России, никогда не прибегала к ядерной истерии, а под словами о превентивных мерах президент имел в виду введение санкций против оккупанта.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", — подчеркнул Никифоров.

Заявления Зеленского о превентивных мерах и истерии в России

Президент Украины 6 октября во время обращения к участникам саммита Европейского политического сообщества отметил, что международное сообщество и НАТО должны были еще до 24 февраля ввести превентивные меры, чтобы исключить нападение на Украину.

В Кремле вспыхнула истерика. Спикер Путина Песков заявил, что заявления украинского президента – это якобы призывы к началу мировой войны. А спикере МИД РФ Марии Захаровой привидились "призывы к разжиганию ядерной войны".

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