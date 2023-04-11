У Зеленского высказались о F-16 для Украины: "Вероятность крайне высока"

Подоляк убежден, что после всех ядерных угроз России в Европе есть понимание, что со страной-агрессором "надо уже дойти в этой войне до конца".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету государство услышит решение Запада о передаче истребителей F-16.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире "24 канала".

Напомним, ранее министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что Запад уже к лету может принять решение о передаче F-16 Украине.

"Вероятность крайне высока, ведь это объективная реальность. Без сверхсовременной авиационной техники много вопросов, которые минимизируют потери с одной стороны, а с другой стороны — сделают более эффективной работу по переднему краю", — сказал Подоляк.

"Здесь нужно зафиксировать несколько важных моментов. Такие разговоры идут и они идут на разных уровнях, и они идут крайне прагматично. И министр обороны Дании только подчеркивает это", – добавил он.

Советник главы Офиса президента заверил, что Украина в любом случае получит то или иное оружие, однако об этом могут говорить уже по факту.

Подоляк сравнил этот вопрос с вопросом контрнаступления: "Есть – отработали – проговорили – последствия. Так же с получением вооружения. Мы об авиации говорим – да, можем ожидать".

Он заверил, что о решении партнеров по истребителям для Украины будет сообщено сразу же.

"Наши партнеры понимают, что если ты уже начал отдавать все Украине по поводу того типа войны, в которой мы участвуем, то, безусловно, авиация – это один из ключевых факторов на этих этапах", – обратил внимание Подоляк.

Он также заверил, что на Западе уже нет разговоров о рисках эскалации в случае передачи Украине самолетов, ведь "эскалация уже масштабная" и в войне используется все вооружение, кроме ядерного.

"Мне кажется, что уже в Европе после всех и последних заявлений, особенно человеконенавистнических, по поводу ядерного оружия и т.п., есть понимание, что с Россией нужно уже дойти в этой войне до конца. То есть она должна проиграть. И для этого авиация крайне необходима", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, в конце марта секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что Украина получит от союзников истребители F-16 в ближайшее время.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что Украине для удачного контрнаступления необходимо завоевать преимущество в воздухе. Именно поэтому необходимы многоцелевые самолеты поколения 4+, такие как F-16.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, партнеры до сих пор не передали F-16, ведь эти истребители очень сложные, нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

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