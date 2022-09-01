У Зеленского высказались по поводу будущего отчета МАГАТЭ по инспекции Запорожской АЭС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк кратко прокомментировал предстоящий отчет МАГАТЭ по инспекции захваченной россиянами ЗАЭС.
Он объяснил, что нужно подождать, когда специалисты подытожят увиденное на ЗАЭС и покажут на публику отчет.
Об этом Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.
"Надо подождать отчетов МАГАТЭ. Я понимаю, что мы не можем анонсировать, потому что, может, люди абсолютно четко по индикаторам поняли, в каком состоянии находится реактор и что происходит в других технических помещениях АЭС. Может, они сделают оптимальный инженерный отчет ", — сказал он.
Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии.
Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.
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