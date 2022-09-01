У Зеленского высказались по поводу будущего отчета МАГАТЭ по инспекции Запорожской АЭС

Он объяснил, что нужно подождать, когда специалисты подытожят увиденное на ЗАЭС и покажут на публику отчет.

Об этом Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.

"Надо подождать отчетов МАГАТЭ. Я понимаю, что мы не можем анонсировать, потому что, может, люди абсолютно четко по индикаторам поняли, в каком состоянии находится реактор и что происходит в других технических помещениях АЭС. Может, они сделают оптимальный инженерный отчет ", — сказал он.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии.

Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

Без сюрпризов не обошлось: как миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС

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