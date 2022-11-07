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У Зеленского заявили, что готовы к переговорам с Россией, но есть одно условие

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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У Зеленского заявили, что готовы к переговорам с Россией, но есть одно условие

Скриншот с видео

Украина будет договариваться с новым президентом России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от мирных переговоров с Россией. Однако, чтобы они начались, государство-агрессор должно вывести оккупационную армию с украинских территорий.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала РФ выводит войска из Украины. 2. Дальше – все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить с следующим лидером РФ", — подчеркнул советник главы ОП.

Мирные переговоры России и Украины

24 февраля российская оккупационная армия двинулась на Украину. Оккупанты начали свое наступление с севера, юга и востока нашего государства. Россияне также обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Сразу после начала наступления на Украину россияне захотели переговоров с украинскими властями. Сначала встреча украинской и российской делегаций проходила в Беларуси, затем — в Стамбуле. Участники украинской переговорной группы отмечали, что россияне не готовы к переговорам, а только выдвигают нашему государству ультиматумы.

Издание La Repubblica утверждает, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон, бой за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

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Дата публикации
Просмотры
4729
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