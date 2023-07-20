У Зеленского заявили, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным

Наступательная операция усугубляется цельными минными полями, а также проблемами с материально-техническим обеспечением ВСУ.

Начавшееся в прошлом месяце контрнаступление ВСУ займет много времени и будет тяжелым.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает DW.

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"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени", – сказал он.

При этом Подоляк отметил, что наступательные действия ведутся медленнее, чем предполагалось перед началом контрнаступательных действий.

Советник главы леса президента заявил, что наступательная операция осложняется цельными минными полями, а также проблемами с материально-техническим обеспечением ВСУ, в частности, это касается поставок оружия.

Он отметил, что для ускорения контрнаступления ВСУ нуждаются это несколько сотен танков и десятков самолетов F-16.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника – две-три сотни танков, прежде всего, – сказал он. – Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте".

Вместе с тем Подоляк заявил, что количество наступательных операций растет и пока не все силы задействованы на поле боя.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украина не пойдет на компромиссы для прекращения войны, поскольку это будет означать уничтожение государственности.

"Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию украинского государства", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ВСУ активизируют контрнаступление на юге страны после того, как российские захватчики будут полностью истощены.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении и нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.

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