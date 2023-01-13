У Зеленского заявили о публичной драке в командовании РФ: "Признак начала феерического конца"

Речь идет о соревновании в том, "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими труппами Соледар".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале публичной драки в России между Минобороны с одной стороны и Пригожиным, Золотовым и Суровикиным – с другой.

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

Он заверил, что упомянутая публичная потасовка в РФ является хорошим признаком "начала феерического конца".

"Между российским агентством фейковых новостей (Минобороны) и военно-уголовными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин) началась публичная драка. Тема – "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими труппами Соледар". Хороший признак начала феерического конца!...” – говорится в заявлении Подоляка.

Напомним, 11 января глава Минобороны Сергей Шойгу внезапно назначил новым командующим оккупантов в Украине начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заменив им генерала Сергея Суровикина.

Подоляк назвал это событие реваншем классического генералитета. Ведь Суровикин близок к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину лидеру Чечни Рамзану Кадырову — "ультрарадикальной группировке в окружении Путина".

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Кремле идет политическая борьба между Пригожиным и Минобороны. Кому из них удастся захватить Соледар – те и займут место возле диктатора Владимира Путина.

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