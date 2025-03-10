Убедительный удар: воины ССО взяли в плен 9 окупантов на Покровском направлении

Операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от врагов промышленное здание в Покровском направлении. Они взяли в плен 9 русских военных.

Об этом сообщили ССО.

Воины ССО взяли в плен 9 оккупантов на Покровском направлении

Детали операции

Наши бойцы давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь, призывая противника сдаться через громкоговоритель, закрепленный на дроне. Получив отказ, группа зашла в тыл противника, заменяла промышленное здание, где скрывались русские, и взорвала его.

"Мощный взрыв убедил противника, что нужно было сразу согласиться с предложением спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться", — отметили в ССО.

Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были ранены. Украинские спецназовцы предоставили врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.

Напомним, на утро 10 марта ВСУ уничтожили 886 320 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1190 военных.

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