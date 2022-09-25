Убегали от мобилизации: в Казахстане на границе задержали троих россиян

В воскресенье, 25 сентября, пограничники в Казахстане задержали троих мужчин – граждан Российской Федерации, незаконно пытавшихся пересечь границу страны.

Об этом сообщается на официальном сайте пограничной службы Казахстана.

По их словам, таким образом они хотели избежать мобилизации в России.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от частичной мобилизации, проводимой на территории России. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", — говорится в сообщении.

Напомним, в Дагестане антимобилизационный Майдан разгоняют выстрелами (видео).

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