Убегали от оккупантов из Херсона: в больницу Николаева с ранениями доставили женщину с детьми

Убегали от оккупантов из Херсона: в больницу Николаева с ранениями доставили женщину с детьми

Мама и дети попали под обстрел российских захватчиков.

В областную детскую больницу Николаева с ранениями госпитализировали женщину и двоих детей, которые бежали от "русского мира" из Херсонской области.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, маме и двум ее детям удалось вырваться из-под оккупации российской армии. Впрочем, по дороге они попали под вражеский обстрел. Женщина получила проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ее дочь и сын, которым 9 и 17 лет, имеют сколочные ранения конечностей и других частей тела.

Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, а потому сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Просто, твари. Они не дают нашим гражданам уехать в безопасные места и готовы убивать женщин и детей", — подчеркнула Замазеева.

По словам главы облсовета, оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области из реактивной артиллерии. Напряженная ситуация остается на северо-восточном и восточном направлениях от областного центра.

Как сообщалось, глава Николаевской ОГА Виталий Ким выразил убеждение, что у российских оккупантов нет намерений захватить Николаев. Он также заверил, что угрозы прорыва российских войск через Вознесенск в Одессу пока нет.