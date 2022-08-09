Убегали от "русского мира" из Запорожья: как начинает новую жизнь семья Платовых

Выжили и благодаря волонтерам получил дом — новую страницу своей истории открывает семья Платовых, которая бежала от оккупантов из-под Запорожья.

Лицо войны. Историю семьи Платовых, бежавших от "русского мира" из Запорожья, узнала вся Украина — благодаря видео, где растерявшийся дедушка укачивал маленькую внучку Изабеллу. 84-летний Валентин преодолел 1000 километров в Ивано-Франковск, а там волонтеры поставили себе сверхцель — собрать деньги на новое жилье для многодетной семьи. И вот через четыре месяца у Платовых снова появился свой дом.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Валентин Николаевич не спеша прогуливается с внучкой на руках немалым двором. Теперь они будут жить здесь – в уютной маленькой деревне на Прикарпатье.

Известными на всю Украину их сделало видео, снятое в апреле в запорожском центре переселенцев. Грустный растерянный взгляд дедушки. Маленькая Изабелла спит у него на руках.

“Ребенок есть ребенок. Ее нужно качать, чтобы она была счастлива, здорова. Вот я ее и качал, чтобы она никогда не видела того, что я видел”, — рассказывает Валентин Платов.

Именно Валентин в свои 84 вывозил из-под обстрелов сына, невестку и троих детей. Это была самая длинная поездка в его жизни — тысяча километров из горящего родного Степного в Ивано-Франковск.

В Ивано-Франковске волонтеры сначала поселили семью в церкви, затем – на квартиру. И почти сразу начали собирать деньги на дом, ведь их родительский дом превратился в пепелище.

Сейчас волонтеры признаются: собрать всю сумму даже не надеялись, ведь таких, как Платовы – тысячи. Но история семьи тронула людей по всей Украине

“У меня начал телефон разрываться – сразу начали приходить сообщения о средствах. По-разному: и тысячу сбрасывали, и пять тысяч, и 20 гривен”, — рассказывает волонтер Александра Чулак.

Через три недели собрали полмиллиона гривен и начали искать дом. Жилье стремительно дорожало, волонтеры осмотрели десяток домов, пока не остановились на этом — с четырьмя комнатами, летней кухней и сараем.

Платовы не могли поверить в свое счастье – ведь в Запорожье имели немалое хозяйство и теперь могут восстановить его здесь.

“Я буду держать коз. Большой рогатый скот не буду – у меня жена боится коров. Птица — это свежее мясо, яйца”, — говорит Юрий Платов.

И сейчас в деревне будет, если честно, немного спокойнее. Господин Валентин мечтает об арбузах – чтобы росли как дома. А вот сын уже приспосабливается к местным реалиям.

То раскулачивание, то война – через поколение их семья снова и снова начинает жизнь с нуля, говорят Платовы. Но не нарекают – потому что живы и все вместе. За это благодарят людей, которые поделились с ними последним.

Напомним, что оккупанты держат в акватории Черного моря два носителя крылатых ракет.

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