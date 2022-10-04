Убегая из Лимана, существенные потери понесла элитная бригада ГРУ России

В бою за украинский Лиман принимали участие элитные российские военные соединения, и они понесли серьезные потери.

По меньшей мере 9 погибших и один тяжелораненый – столько составляют потери при отступлении из города третьей гвардейской бригады спецназначения Главного управления Генштаба РФ.

Об этом сообщает "BBC News Русская служба".

Об этом журналисты узнали, изучив соцсети и поговорив с сестрой одного из погибших бойцов.

Отмечается, что такие военные соединения еще со времен СССР идет на самые важные задачи. Пока российская армия отступала из Лимана, пропаганда рассказывала, что город "защищают" мобилизованные из "ЛНР" и российские добровольцы из отрядов "Барс", которые формируются в регионах.

Однако 30 сентября и 1 октября в Сети россияне писали:

"Всю третью спецбригаду спецназа погубили. Бросили в мясорубку. Какой он у меня хороший. 19 лет".

Какой он у меня хороший. 19 лет". "Во время выполнения задач на территории Украины героически погиб мой брат. Вечная тебе память, мое сердце, мой герой!"

"Сообщили очень печальные новости для меня! Погибли мои братья, друзья, настоящие сослуживцы и просто хорошие мужики. Мне вас будет не хватать!"

То есть отступление оккупантов из Лимана происходило не так просто, как об этом заявляла пропаганда, а в городе воевали далеко не только добровольцы из РФ или мобилизованные жители фейковых "республик".

"Погибли 8 человек, двое были ранены в тяжелом состоянии. Один из них умер, один пока жив, но очень тяжелый. Погибла вся группа почти", — рассказала сестра одного из погибших военнослужащих, подтвердив, что во время отступления из Лимана отделение потеряла 3-я бригада спецназначения ГУ ГШ из Тольятти.

"Всего погибли 9 человек, двое раненых", – сказала жена другого погибшего.

Полную информацию о месте и обстоятельствах гибели десантников у их родственников нет.

Авторы материала отметили, что это самая большая разовая потеря для этой бригады с начала вторжения в Украину. Хотя в марте уже появлялись данные о гибели ее четырех бойцов. Учитывая, что разведроты спецназа ГРУ обычно немногочисленны, а на обучение каждого бойца уходит по несколько лет, эти потери существенны.

Напомним, украинская армия 1 октября взяла под свой контроль Лиман в Донецкой области, освободив город от оккупантов.

А 4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг. Однако жителей призвали еще не возвращаться в город из-за опасности.

Карта войны за 4 октября: россияне пытаются удержать захваченные территории, а ВСУ успешно наступают

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