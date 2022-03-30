Убегая из лютезского плацдарма враг покидает десятки тел своих воинов

Военные рассказывают, как им удавалось уничтожать такое нашествие орды.

План Путина захватить украинскую столицу – провалился с треском. Нашим вооруженным силам удалось отбросить вражеские войска на десятки километров до границы с Беларусью. Враг бежал, выжигая деревни на путях своего отступления. По себе россияне оставили не только уничтоженные населенные пункты, но тела своих солдат. В лесах под Киевом сейчас десятки мертвых оккупантов, а российская тяжелая артиллерия — до сих пор обстреливает Киевщину.

Об этом говорится в ТСН.

Еще один украинский поселок, который россияне сравняли с землей и дома мирных жителей и имущество, оставленное здесь. Почти ни одного уцелевшего дома здесь нет. На одном из дворах что-то до сих пор тлеет. Это последствия утреннего обстрела, говорят армейцы. Артиллерийские атаки единственное, чем враг может отомстить за то, что вооруженные силы его вытеснили отсюда. Оккупанты не гнушаются даже запретным оружием – фосфорными снарядами.

«В последние двое суток враг выжигает фосфором населенный пункт. Мирные дома. Прилетает мина и сразу выжигает плюс вспышка», — говорят военные.

Такие боеприпасы запрещает конвенция ООН. Однако для России ни один закон не писан. Потому фосфорные бомбы замечали не только на столичном участке фронта, но и на Донбассе. Все для того, чтобы выжечь еще больше украинской земли.

Несколько недель это село было оккупировано. Вражеские солдаты выгнали из домов их хозяев и прятались прямо в подвалах частных усадеб. Как доказательство – разбросанная униформа армии Кремля и личные вещи. «Здесь был их медик. Потому как капельницы, перчатки. Еще со времен Сталина, еще в РФСР. Советская аптечка, у нас такими не пользуются», – показывают бойцы.

Бои на этом направлении фронта действительно были адскими. Вытеснить врага из Лютижского плацдарма мешали не только постоянные артиллерийские налеты оккупантов и ракеты из Беларуси, плотно обстреливавшие местность. Впрочем, и с этим справились. Ибо задача была как можно дальше отбросить россиян от столицы. «Стратегически очень важно, потому что очень близко к Киеву», — говорят бойцы.

Россия бросила на это направление фронта не только свой десант, но отряды кадыровцев. Стягивали силы сюда и по суше и по небу. Видео с вертолетами, которые нагло идут вдоль Днепра, тогда увидела вся страна. Как и то, как вооруженные силы сбивают железных птиц русских.

Это дело рук Игоря. Это был первый боевой выстрел преносного зенитного комплекса «Игла». И сразу – в цель. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-8 ушли в воду вместе с экипажами. «Это было что-то. Я вообще не думал, что с первого раза можно. Когда я увидел, что он падает в воду, это было "Ура!" мы поздравили с товарищем друг друга и я понял, что нужно еще. Совершил тогда второй пуск», — рассказывает Игорь.

Никакого страха, из-за такой невероятно большой колонны вертолетов Игорь говорит, не чувствовал. Лишь ярость, потому что слишком нагло россияне хотели ворваться на окраины Киева. «Они вели себя нагло. Как будто мы, вот армия, мы победители. НАТО порвём. Они так летели нагло, что было такое желание наказать», – добавляет боец.

После такого отпора по всему плацдарму оккупанты бросились наутек. Оставили за собой не только вещи и технику, но и кучу тел своих солдат. Наши армейцы только в одном из освобожденных деревень насчитали 40 трупов россиян. И ни к одному никто не попытался вернуться. Так большинство и лежит под открытым небом, между строениями разрушенных их армией. Не нужны ни своим, ни присланным в Украину властям.

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