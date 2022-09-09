Убегают автобусами в Крым: в Генштабе сообщили о массовом дезертирстве в армии РФ

Для розыска беглецов и возвращения их на боевые позиции на юге Украины россияне были вынуждены использовать вертолеты.
Значительные потери, наносимые ВСУ российским оккупантам на южном фронте, вызывают у них нежелание воевать и подталкивают к массовым побегам с боевых позиций.
Об этом сообщили в пятницу, 9 сентября, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Украинские военные отметили, что в армии РФ, оккупировавшей часть территории южных областей Украины, значительно ухудшается морально-психологическое состояние и растет количество дезертиров.
“На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия”, — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, ранее на юге Украины российские оккупанты добровольно поднимали белый флаг и сдавались в плен.
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