"Убегают и кричат нам п**да": Ким рассказал, как ВСУ наносят сокрушительные удары оккупантам

"Убегают и кричат нам п**да": Ким рассказал, как ВСУ наносят сокрушительные удары оккупантам

Украинские защитники дают отпор врагу.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские военные заставляют агрессора отступать и героически наносят сокрушительные удары оккупантам.

Об этом Ким рассказал в новом видеообращении в Telegram 7 марта.

"Наша орта лучшая! Друзья, враги бегут, пятки сверкают. Нет других слов, они кричат в эфире? "Нам п**да". Давайте, ребята, валите их", — сказал он.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты утром 7 марта зашли на территорию Николаевского аэропорта. Впрочем, украинская армия переходит в наступление.