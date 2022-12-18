Убегают из Крыма и минируют пляжи – военный рассказал о панике на полуострове

В последнее время во временно оккупированном Крыму среди оккупантов и коллаборантов царит очень напряженная атмосфера.

С начала полномасштабной войны, в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, участились случаи "бавовны" – беспилотники якобы атакуют аэродромы и флот РФ, однако одним из самых громких событий было разрушение части Крымского моста. Пока оккупанты и коллаборанты уже не чувствуют себя спокойно на полуострове, там царит очень напряженная атмосфера, панические настроения усиливаются с каждым днем.

Об этом "24 каналу" рассказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов.

По его словам, после последних взрывов все больше россиян пытаются убежать с оккупированного полуострова.

"Такого массового побега, как было во время первой "бавовны" летом, сейчас нет. Но действительно все больше и больше россиян пытаются уехать домой, в свою любимую страну "глода и перегара", — заметил активист."

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Самойлов также рассказал, что бегство россиян с полуострова парализовало движение на Крымском мосту.

Оккупанты также пытаются "защитить" Крым от ВСУ, поэтому начали минировать пляжи.

"Паника оккупантов дошла до того, что они минируют пляжи и строят на них так называемые фортификационные сооружения, роют траншеи. Речь идет о Черноморском и Сакском районах. В последнем на дорогах, ведущих к некоторым пляжам, появились таблички с надписью "Осторожно, мины", — рассказал он.

Таким образом, российские захватчики пытаются помешать высадке украинского десанта.

"Россияне понимают, что север Крыма может быть полностью отрезан, то есть у них не будет возможности продвигаться дальше в Запорожскую область и оттуда возвращаться в Крым. Также если будет ликвидирован Крымский мост, то какая бы большая российская группировка ни была на полуострове, она окажется в ловушке", — объяснил крымский активист.

Деоккупация Крыма

В Крыму россияне ждут ВСУ и даже начали окапываться на пляжах. У окопов дежурят правоохранители.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что вырытые в оккупированном Крыму окопы точно не помогут России и ее войскам, а остров вернется под контроль Украины.

Представитель администрации Байдена сказал членам Конгресса, что у Украины есть военный потенциал, чтобы вернуть Крым, но некоторые чиновники обеспокоены тем, что любое широкомасштабное наступление может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес считает, что ВСУ до февраля будут создавать условия для операции по освобождению Крыма. А уже летом следующего года им удастся деоккупировать полуостров.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.

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