Убегают под ударами ВСУ в Крым и Мариуполь: генерал Маломуж — о контрнаступлении на юге

Контрнаступление ВСУ на юге продвигается удачно. Силы обороны переходят от разминирования полей ко второй линии российских оборонительных рубежей, что позволит заставить врага бежать в Крым или Мариуполь.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире "Апостроф ТВ".

Генерал отметил, что Запорожское направление – основное стратегическое направление для возможного наступления.

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"Сегодня направление Роботиного предполагает фактически нейтрализацию первой линии обороны. Вторая линия гораздо слабее. Но мы идем не только в плане преодоления минных заграждений и укреплений, как мы говорим, первой и второй линий, а заходим ко второй линии с флангов, и это очень важно", — сообщил он.

По словам Маломужа, разминирование полей идет эффективно, и украинская армия продолжает продвижение.

"В такой ситуации как раз движение на Мелитополь, Бердянск, Токмак откроет нам возможности перекрытия этой стратегической линии, этого коридора, а дальше дело глобальной операции, как говорится, дело техники — организовать мощное наступление по этому направлению и с флангов и с тыла бить врага, который будет бежать либо в Крым, либо в Мариуполь, если они смогут это сделать. И в перспективе — это движение к перешейку в Крым — но это уже отдельная стратегическая операция", — резюмировал генерал.

Напомним, наступление Вооруженных сил Украины уже имеет результаты. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Он отметил, что Силы обороны совершат прорыв там, где никто не ждет.

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