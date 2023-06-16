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Убегают с позиций и грабят подразделения: россияне все чаще прибегают к дезертирству на фронте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Убегают с позиций и грабят подразделения: россияне все чаще прибегают к дезертирству на фронте

Россияне все чаще прибегают к дезертирству на фронте / Фото: Сергей Гайдай

Накануне 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

В так называемом российском отряде "Шторм-z" боевики грабят свои подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, на временно оккупированных территориях Луганской области все чаще фиксируют продажу военного имущества россиянами.

"В основном это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-z", которые бегут из своих подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанной по контракту платы, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным Далее они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и уезжают в "неизвестном направлении", — отметили в ГУР.

Наступление украинских войск также заставляет российских оккупантов прибегать к дезертирству на оккупированных территориях. Кроме того, накануне 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

Ранее в Бахмуте российский десантник расстрелял 5 сослуживцев и дезертировал с фронта с оружием.

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Дата публикации
Просмотры
737
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