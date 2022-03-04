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Uber возобновляет работу во Львове, чтобы помочь с перевозкой товаров первой необходимости и помощи

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Компания Uber после консультаций с Львовским горсоветом решила возобновить свой сервис во Львове для обеспечения перевозок пожертвований и гуманитарной помощи.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Мы знаем, что вы проводите дни и ночи, защищая свою семью, друзей и свою страну. Эта ужасная война быстро превращается в трагический гуманитарный кризис, и мы как Uber постоянно работаем над оказанием помощи и усилий по оказанию помощи на местах. Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, мы присоединяемся к ответу международного сообщества, чтобы предпринять дальнейшие действия для поддержки Украины, обеспечивая прямое и значимое влияние на тех, кто больше нуждается в помощи", — говорится в заявлении.

Правила пользования сервисом:

Сервис не должен использоваться для персональных поездок (если они не вынуждены). Следуйте указаниям местных властей – поездки без специального разрешения на передвижение во время комендантского часа (сейчас 22:00-06:00) невозможны

Волонтеры и общественные организации могут использовать сервис для перевозки предметов первой необходимости

Если вам нужно использовать Uber для перевозки товаров первой необходимости, вы можете сделать это бесплатно, используя следующий код LVIV15*. Uber не взимает с водителя плату за обслуживание.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber приостановил предоставление услуг в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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