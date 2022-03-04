Uber возобновляет работу во Львове, чтобы помочь с перевозкой товаров первой необходимости и помощи

Uber возобновляет работу во Львове, чтобы помочь с перевозкой товаров первой необходимости и помощи

Компания Uber после консультаций с Львовским горсоветом решила возобновить свой сервис во Львове для обеспечения перевозок пожертвований и гуманитарной помощи.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Мы знаем, что вы проводите дни и ночи, защищая свою семью, друзей и свою страну. Эта ужасная война быстро превращается в трагический гуманитарный кризис, и мы как Uber постоянно работаем над оказанием помощи и усилий по оказанию помощи на местах. Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, мы присоединяемся к ответу международного сообщества, чтобы предпринять дальнейшие действия для поддержки Украины, обеспечивая прямое и значимое влияние на тех, кто больше нуждается в помощи", — говорится в заявлении.

Правила пользования сервисом:

Сервис не должен использоваться для персональных поездок (если они не вынуждены). Следуйте указаниям местных властей – поездки без специального разрешения на передвижение во время комендантского часа (сейчас 22:00-06:00) невозможны

Волонтеры и общественные организации могут использовать сервис для перевозки предметов первой необходимости

Если вам нужно использовать Uber для перевозки товаров первой необходимости, вы можете сделать это бесплатно, используя следующий код LVIV15*. Uber не взимает с водителя плату за обслуживание.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber приостановил предоставление услуг в Украине.