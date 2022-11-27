"Уберет" ли Россия Лукашенко и вступит ли Беларусь в войну: эксперт оценил развитие событий

В РФ очень недовольны, что много белорусских офицеров не понимают, зачем им идти воевать против Украины.

В Беларуси все скатывается под диктат Кремля, в том числе в военной сфере, однако с этим вряд ли смирится активное белорусское общество. Что касается самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то он сейчас очень удобен для РФ.

Такое мнение военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказал в эфире телемарафона 26 ноября.

"Мы видим прекрасно, какую роль Россия приготовила для Беларуси – практически полноценную утрату суверенности, оставление только номинальных признаков де-юре суверенного государства. На практике мы видим, что все скатывается под диктат Кремля в разных сферах: и в военной, и в экономической, и в политической", – сказал эксперт.

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В то же время, по его словам, в РФ недовольны, что белорусы не очень-то хотят вступать в войну против Украины.

"В России очень недовольны, что большое количество белорусских офицеров, которые не понимают, для чего им нужно идти и воевать против Украины, не понимают, какие на это есть причины. Поэтому они через создание группировки белорусско-российских войск пытаются интегрировать туда представителей российского военного командования, чтобы навязать свою волю. Это нельзя сказать, что увенчается полноценными успехами или сломало вот это ядро", — оценил Мусиенко.

По его оценке, с тем чтобы Беларусь вступила в войну против Украины, не согласится гражданское общество РБ.

"Вопрос в том, смирится ли с такой ролью активное белорусское общество и его гражданская часть. Мне кажется, – сомнительно. Потому что все сегодня, прежде всего, в их руках. Надо понимать, что то, что для них приготовила Россия, – это в любом случае подставлять их под удар. Под удар международных санкций или пытаться поссорить их со всеми соседями", – рассказал военный эксперт.

Он убежден, что РФ не планирует "убирать" Лукашенко, ведь он пока очень удобен для страны-агрессора. В частности, белорусский диктатор был едва ли не единственным на саммите ОДКБ, кто во всем поддакивал главе Кремля Владимиру Путину.

"Лукашенко выглядит для них абсолютно сейчас удобным с точки зрения того, что Беларусь абсолютно способствует России в технике, в предоставлении своей территории, аэродромов. Это Россию устраивает. Россию так же устроило бы, если бы Беларусь разместила на своей территории ядерное оружие и угрожала этим Европе. То есть пока Лукашенко полностью устраивает российский режим", – объяснил Мусиенко.

Напомним, по данным аналитиков Института Роберта Лансинга, Россия планирует ликвидировать Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией и воспользоваться ею в войне с Украиной. Анонимные источники в военном руководстве РФ подтвердили, что Кремль уже принял решение.

По оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, из-за нехватки ресурсов россияне пока не формируют ударную группировку для наступления с территории Беларуси. Однако когда-нибудь они могут начать это делать.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия теоретически может атаковать Украину с севера, но практически у нее нет сил для этого.

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