Убежали от фронта, но не от смерти: что известно о семье, которая погибла в Харьковской области

Полиция / © Национальная полиция Украины

Российская армия продолжает террор мирного населения Харьковской области. В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Богодуховской общине произошла ужасная трагедия — погибла почти вся семья, которая искала спасения от войны.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Атака произошла поздно вечером 10 февраля около 23:30. Военные РФ направили ударный беспилотник типа Герань-2 (иранский Shahed) на мирный населенный пункт.

Дрон попал прямо в частный жилой дом. В результате взрыва возник масштабный пожар, здание испытало критические разрушения. Под завалами и в огне оказалась целая семья.

По предварительной информации правоохранителей, удар унес жизни четырех человек. Среди погибших совсем маленькие дети:

Двое годовалых мальчиков;

Двухлетняя девочка;

34-летний отец детей.

Спасателям и медикам удалось вытащить в живых только одного человека из этого дома — 34-летнюю мать. Женщина находится на 35-й неделе беременности. У пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ожоги туловища. В настоящее время врачи борются за ее жизнь и здоровье будущего ребенка.

Также помощь понадобилась 73-летней соседке, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

По данным полиции, семья всего несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев, пытаясь вывезти детей подальше от постоянных российских обстрелов пограничной зоны.

Напомним, 10 февраля российские войска атаковали дроном автомобиль, развозивший гуманитарный хлеб жителям Боровской общины в Харьковской области. Под удар попал исполняющий обязанности старосты Песко-Радковского старостинского округа Сергей Никореч.

Инцидент произошел на территории села Оскол во время доставки помощи местным жителям. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Чиновник получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.

В Боровском поселковом совете заявили, что удар по автомобилю с гуманитарной помощью является свидетельством целенаправленных атак по гражданской инфраструктуре и людям, обеспечивающим жизнедеятельность общества.