"Убежать нереально – свои пристрелят": оккупант рассказал о "заградотрядах" на войне (перехват)

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российского солдата, воюющего против Украины, с женой, где он рассказывает, как работают российские "заградотряды" на войне.

Так, по его словам, российских заключенных, также воюющих против Украины, за попытку побега расстреливают мобилизованные новички, а новичков – регулярные войска.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

Он также жалуется жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне — ведь по плану сейчас должно быть на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении" – объясняет рашист.

Он также подтверждает, что у русских солдат совсем нет пищи.

"У кого денег нет, тот жрет пшеницу проросшую с поля".

В СБУ подчеркнули, если оккупанты хотят уцелеть и сохранить свою жизнь – пусть сдаются в плен украинским защитникам.

Для них и их родственников работает "горячая линия": +380665803498, +380931192984.

Напомним, оккупанты роют большие окопы, чтобы не замерзнуть.

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