Убежать удалось не всем: ВСУ обнаружили и уничтожили тайник с оккупантами (видео)

Украинские военные обнаружили и уничтожили тайник российских оккупантов, в котором они пытались остаться незамеченными.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

“Украинский дрон эффектно расшевелил гнездо окупантов. Сброс боеприпаса в исполнении пилотов ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады”, — написал журналист.

На кадрах видео видно, как после сброса боеприпаса и взрыва российские военные начинают убегать. Однако многое пробежать один из них не смог, поскольку, очевидно, получил ранения. Оккупант упал на землю, а уже через несколько секунд возле него раздался еще один взрыв.

ВСУ обнаружили и уничтожили тайник с оккупантами

Напомним, что ВСУ ликвидировали российскую "Акацию" под Донецком.

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