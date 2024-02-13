Убеждал прихожан выезжать в Россию: на Днепропетровщине священник УПЦ МП получил тюремный срок

При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ МП, поддержавший агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части Украины. Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их уезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать рашистам.

Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

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При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему 5 лет тюрьмы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, казначей Киево-Печерской лавры пытался незаконно пересечь границу Украины в компании с тремя мужчинами. За возможность добраться за границу они заплатили $12 тысяч. Но проводники, которые обещали провести тайными тропами через границу, просто устроили им экскурсию по озеру.

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