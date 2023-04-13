Убил бы Путина: Вилкул назвал сценарий, который может приблизить конец войны

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул выразил мнение, что президента России Владимира Путина необходимо ликвидировать.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул убежден, что фюрера Путина нужно убить.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
Александр Вилкул в 2019 году высказал мнение по поводу отношений между Украиной и Россией. Тогда он, если бы общался с фюрером, напомнил бы ему, что русский и украинский народы – братские и предлагал восстановить "нормальные отношения между братскими народами".
Сейчас же Вилкул утверждает, что убил бы Путина, если бы у него была возможность.
"Проклятые орки разрушают наши дома, села, города. На самом деле я верю, что конец войны может приблизить лишь количество гробов, которые отсюда уедут в Российскую Федерацию", — заявил он.
Напомним, что разведывательное управление Министерства обороны США разработало четыре гипотетических сценария развития войны в Украине в случае наступления так называемых "диких" событий.
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