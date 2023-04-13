Убил бы Путина: Вилкул назвал сценарий, который может приблизить конец войны

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул убежден, что фюрера Путина нужно убить.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Александр Вилкул в 2019 году высказал мнение по поводу отношений между Украиной и Россией. Тогда он, если бы общался с фюрером, напомнил бы ему, что русский и украинский народы – братские и предлагал восстановить "нормальные отношения между братскими народами".

Сейчас же Вилкул утверждает, что убил бы Путина, если бы у него была возможность.

"Проклятые орки разрушают наши дома, села, города. На самом деле я верю, что конец войны может приблизить лишь количество гробов, которые отсюда уедут в Российскую Федерацию", — заявил он.

Напомним, что разведывательное управление Министерства обороны США разработало четыре гипотетических сценария развития войны в Украине в случае наступления так называемых "диких" событий.

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