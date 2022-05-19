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Убил из-за телефона: россиянин рассказал, как на Сумщине расстрелял мужчину и извинился перед женой покойного

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Убил из-за телефона: россиянин рассказал, как на Сумщине расстрелял мужчину и извинился перед женой покойного

СБУ/Российский военный Вадим Шишимарин, расстрелявший мирного жителя Сумской области

Российский оккупант Вадим Шишимарин, которого судят за убийство гражданского украинца, рассказал о мотивах расправы.

По его словам, украинца расстреляли только потому, что он на улице разговаривал по телефону. Также оккупант извинился перед женой покойного.

Об этом сообщает "Укринформ".

Россиянин во время судебного заседания рассказал, что они колонной заехали в село в Сумской области. Там оккупанты украли гражданское авто и ехали на нем. По дороге они увидели мужчину, разговаривавшего по телефону. Захватчику показалось, что украинец может сообщить об их передвижении ВСУ, поэтому Шишимарин просто убил прохожего. Также россиянин заявил, что он якобы "выполнял преступный указ".

"Я пострадавшего до этого не видел, я его увидел, когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил, и тем самым я его убил. Мы поехали дальше", — сказал Шишимарин в суде.

Российский оккупант свою вину признал и извинился перед женой покойного.

Напомним, в ходе досудебного расследования российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области. Оккупанту грозит пожизненное заключение.

Жена покойного требует для убийцы пожизненного лишения свободы, однако она не против, если захватчика обменяют на украинских защитников.

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