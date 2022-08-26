Убил выстрелами в спину мирных жителей Киевской области: установлена личность еще одного оккупанта

Правоохранители установили еще одного российского оккупанта, причастного к убийству мирных граждан во время оккупации Киевской области возле с. Мечта.

Преступление военнослужащего зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Следствие установило, что 19 марта 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V "и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области. Они разбили окно в веломагазине на территории предприятия и вошли в помещение.

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"К ним вышли двое гражданских безоружных граждан – собственник и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не несут для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Однако когда они отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных, по меньшей мере, 12 огнестрельных ранений мужчины скончались. После этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности", — говорится в сообщении.

"Установлена личность одного из оккупантов, подозреваемого в расстреле мирных жителей. Им оказался житель Республики Бурятия, 1995 года рождения, командир взвода 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа РФ" — говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Заочно ему поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Херсонской области военные РФ расстреляли супругов.

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