Убила ракета дочь и внучку: история жителя Токмака, который бежал от войны, но наткнулся на нее в Днепре

Алексей Игнатенко, житель Токмака Запорожской области, вынужден был бежать от российской оккупации в Днепр. Его жена и сын находятся в безопасности в Польше, однако старшую дочь и внука убила ракета, выпущенная российскими войсками по Днепру.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал сам Алексей Игнатенко.

В марте 2022 года, дочь Алексея, Анастасия, вместе со своим полулетним сыном Макаром уехала в Польшу. Позже уехали и жена Алексея с сыном, а сам Алексей ехал вместе с тещей и двоюродными племянниками – пятилетним Сашей и 13-летним Кириллом.

"Без никаких колонн просто сел и уехал. 160 километров проехал за 12 часов: с 8 утра до 8 вечера, когда прибыл в Запорожье. Мы проехали 13 вражеских блокпостов, на каждом из которых нас тщательно осматривали и обыскивали", — рассказал Алексей.

Муж прибыл в Днепр, где его встретил зять, проживавший в однокомнатной квартире. Летом к ним приехала и его супруга Анастасия.

"3 июля в Польше мы праздновали первый день рождения внука, и после этого мы решили вернуться в Украину. Несмотря на все возражения, Настя говорила, что сыну нужен отец рядом", — добавил Алексей.

6 января семья арендовала отдельную квартиру на улице Набережная Победы, 118 в Днепре. Неизвестной судьбой именно в том жилом доме, 14 января в 15:30, произошло страшное событие — российская ракета попала в здание. В результате этого обстрела жертвами стали Настя и Макар.

"Надежды на то, что Макар выжил уже нет, хотя тело ребенка до сих пор не найдено. Как мне объяснил следователь, все остатки тел, которые удалось собрать, перевезли на специальный полигон, где их тщательно проверяют. Все образцы посылают на ДНК-тесты. что никаких результатов. Но я знаю их режим — в то время, когда произошла трагедия, у малыша был обеденный сон, а дочь всегда была рядом с ним", — с большим горем отметил дедушка Алексея.

Напомним, что кафиры запугивают жителей Токмака, разоблачивших их на провокационном обстреле.

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