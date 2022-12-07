Убили 17 коров и уничтожили амбулаторию: глава ОВА показал последствия обстрела Сумской области россиянами

Российские оккупанты 6 декабря обстреляли одну из громад Сумской области, где убили 17 коров, а также полностью разрушили сельскую амбулаторию.

О последствиях вражеской атаки 7 декабря сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Россияне воюют с больницами и фермами. На фото и видео последствия вчерашнего обстрела Хотинской громады. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Полностью разрушили сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело", — написал он.

Глава ОВА также отметил, что на местной ферме из-за обстрела врага коровника 17 животных погибли от осколочных ранений, еще столько же — ранены.

Ситуация в Сумской области

Следует сказать, что РФ постоянно атакует пограничные громады Сумской и Черниговской областей со своей территории, применяя минометы, СУУ и ствольную артиллерию.

Напомним, что только за 7 декабря 226 снарядов и мин российский враг выпустил в течение дня по приграничью в Сумской области. Осколочное ранение получил 69-летний житель одной из громад региона.

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