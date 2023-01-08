Убили 50-летнего мужчину и разбомбили авто пожарных: оккупанты устроили адское Рождество на Харьковщине (фото)

Оккупационные войска РФ минувшей ночью, 7 января, нанесли два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Есть жертва среди гражданского населения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 января.

В результате российского обстрела Мерефа поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель.

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По данным прокуратуры, враг обстрелял населённый пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Правоохранители добавили, что еще один мирный житель получил ранения.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Дворечная Купянского района.

В пгт Дворечная под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также россияне повредили две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Прошло без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"На линии столкновения российские оккупанты продолжают предпринимать попытки улучшить свое тактическое положение, но получают отпор от наших защитников и несут потери. Верим в ВСУ и поддерживаем наших героев!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 7 января сообщалось о взрывах в Харьковской области. В ОВА добавили, что оккупанты РФ обстреляли город Мерефа Харьковского района.

До этого россияне обстреляли три района Харьковщины — в лицее вспыхнул масштабный пожар, один человек ранен

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