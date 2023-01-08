Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Убили 50-летнего мужчину и разбомбили авто пожарных: оккупанты устроили адское Рождество на Харьковщине (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1188
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Прокуратура Харьковской области
© Прокуратура Харьковской области
© Прокуратура Харьковской области
© Прокуратура Харьковской области

Оккупанты наносили удары в рождественскую ночь.

Оккупационные войска РФ минувшей ночью, 7 января, нанесли два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Есть жертва среди гражданского населения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 января.

В результате российского обстрела Мерефа поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель.

По данным прокуратуры, враг обстрелял населённый пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Правоохранители добавили, что еще один мирный житель получил ранения.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Дворечная Купянского района.

В пгт Дворечная под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также россияне повредили две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Прошло без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"На линии столкновения российские оккупанты продолжают предпринимать попытки улучшить свое тактическое положение, но получают отпор от наших защитников и несут потери. Верим в ВСУ и поддерживаем наших героев!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 7 января сообщалось о взрывах в Харьковской области. В ОВА добавили, что оккупанты РФ обстреляли город Мерефа Харьковского района.

До этого россияне обстреляли три района Харьковщины — в лицее вспыхнул масштабный пожар, один человек ранен

Читайте также:

Обстрел регионов на 6 января: россияне непрерывно обстреливают Харьковщину и Днепропетровщину

Обстрел регионов на 6 января: россияне непрерывно обстреливают Харьковщину и Днепропетровщину

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1188
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация