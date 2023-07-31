Убили более полутысячи россиян: BBC об элитных снайперах "Призраки Бахмута"

Одна маленькая команда снайперов не выиграет эту войну и даже не вернет Бахмут, однако они верят, что влияют на ситуацию.

Подразделение элитных снайперов, которых в народе назвали "Призраками Бахмута", воюют неподалеку от оккупированного города и проводят ночные рейды в окрестностях.

Предлагаем вам адаптацию материала BBC, журналисты которого пообщались со снайперами.

"Мы не убиваем людей, мы уничтожаем врага"

Призрак, командир снайперов, привел журналистов к месту, которое он называет пределом существования — их базы на окраине города. Он говорит, что "Призрак" — это его позывное. "А "Призраками Бахмута" нас стали называть, когда мы начали наводить ужас в городе", — рассказывает командир.

Их база уже находится в пределах досягаемости русской артиллерии. "Призраки" не вздрагивают, когда рядом падает снаряд. Артиллерия всегда заставляет людей волноваться. От артиллерии можно спрятаться, но не от снайпера», – комментирует командир.

"Призраки", команда из около 20 солдат, работает в окрестностях Бахмута в течение последних шести месяцев. Они часто охотятся за важными целями. На вопрос о том, сколько россиян убила его команда, "Призрак" ответил: "Есть подтвержденная цифра — 524. Семьдесят шесть из них — мои". Команда записывает в электронном виде каждый выстрел через прицел своей винтовки.

Но не все считают. “Кузя”, стрелок одной из миссий, говорит: “Здесь нечем гордиться. Мы не убиваем людей, мы уничтожаем врага”.

До войны он работал на заводе. Говорит, что никогда не любил оружие, но вынужден был взять его в руки после начала полномасштабного вторжения России.

Кузя последний раз проверяет свою снайперскую винтовку Barrett американского производства: Каждая миссия опасна. Когда мы совершаем ошибку, враг может попасть в тебя», – говорит он. "Конечно, мне страшно — только дурак не боится".

Ночная задача

На задании "Кузю" сопровождал Тарас, корректировщик. “Кущ” — водитель, который подвезет их как можно ближе к линии фронта. Оттуда команде из двух человек придется пройти более полутора километров, чтобы добиться своей цели. Призрак останется на базе вместе с новичком, известным как Брит.

Младший член команды получил позывной после того, как прошел начальную подготовку в Великобритании. На его счету еще не было подтвержденного убийства.

"Призрак" говорит, что он выбрал каждого члена команды на основе их "человечности и патриотизма", а не военного опыта и навыков.

С наступлением сумерек команда садится в бронированный "Хамви". "Кущ", водитель, рассказывает, что часть маршрута все еще обстреливается российской артиллерией.

Когда он заводит двигатель, все члены команды перекрещиваются. Куст начинает включать музыку со своего телефона. Он говорит, что украинская рэп-песня поднимает настроение. Но она также маскирует звук обстрела.

Сначала тяжело услышать взрывы поблизости из-за грохота "Хамви", по которому "Кущ" едет на скорости по ухабистой дороге. Но он несколько раз показывает на небо и предупреждает: "Приближается". Неподалеку раздается несколько взрывов.

Машина проезжает мимо полдюжины разбитых украинских бронемашин, которым не так повезло. Куст показывает на минные поля по обе стороны грунтовой дороги.

Через двадцать минут автомобиль резко останавливается возле разрушенного дома. Снайперская группа из двух военных открывает дверь и исчезает в лесополосе. "Кущ" выкрикивает: "С Богом", прежде чем быстро выбежать.

Позже загорается оранжевый цвет и раздается громкий взрыв. "Хамви" начинает греметь еще сильнее. "Кущ" открывает дверцу, чтобы оглянуться назад, и испускает поток бранных слов.

Осколком шрапнели разорвало одну из задних шин. До базы приходится хромать, нервничая. По возвращении "Кущ" показывает большой кусок зазубренного металла, разорвавшего шину.

Уже стемнело, и обстрелы утихли. Внутри базы они с тревогой слушают радиостанции в ожидании новостей от снайперской группы.

"Призрак" звонит своей семилетней дочери. Он включил громкоговоритель, когда она возбужденно воскликнула: "Я люблю тебя, отец". Это короткая вспышка нормальности — но она уже научила ее, как разбирать пистолет.

Через семь часов почти без сна наступает время вывоза. Все прячутся в здании во время залпа зажигательного огня, а затем возвращаются в "Хамве".

На этот раз уже темно, но Куст пытается ехать по памяти — не включает фары, чтобы не привлекать внимания. Еще одна резкая остановка, и команда снайперов из двух человек снова садится в "Хамве".

"Один выстрел — одна цель"

По возвращении на базу чувствуется облегчение.

"Кузя" говорит: "Один выстрел — одна цель".

Позже показывают видео из ночного прицела. Говорят, что это был российский пулеметчик, обстреливавший украинских военных на передовой.

Теперь они будут отдыхать до следующей ночной задачи. "Кузя" говорит: "Я счастлив, что вернулся и счастлив, что все живы".

За последние полгода несколько членов команды были ранены, в том числе командир "Призрак". Но никто из них не погиб.

"Призрак" отмечает, что "каждая поездка может быть последней, но мы делаем благородное дело".

Одна маленькая команда снайперов не выиграет эту войну и даже не вернет Бахмут. Но они верят, что влияют на ситуацию.

"Кущ" добавляет, что это имеет психологическое влияние на врага — охоту на одного российского солдата за раз с места, которое никто не видит, и со звуком, который никто не слышит.

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